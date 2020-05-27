ضبط عجلة محملة بأكثر من 250 صندوق عصير منتهي الصلاحية

2020/05/27 | 18:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ديالى اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاربعاء، عن ضبط عجلة محملة باكثر من ٢٥٠ صندوق عصير منتهية الصلاحية في ناحية ابي صيدا.وذكرت القيادة في بيان، ان “مفارز من قسم شرطة ناحية ابي صيدا تمكنت ومن خلال التفتيش الدقيق في السيطرات من ضبط عجلة محملة بأكثر من 250 من مادة العصير منتهية الصلاحية (اكسباير) محلي الصنع”.وأضافت انه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”، مبينة انه “تم تشكيل لجنة من الضباط الاكفاء وبقرار قاضي لمحاسبة اصحاب المعمل المنتج لهذه البضاعه وبيعها للمواطنين وعدم اتباع الشروط الصحية للانتاج المحلي”.

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