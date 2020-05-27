2020/05/27 | 18:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اقترح عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين، اليوم الاربعاء، خطة جديدة لطرحها امام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للنجاة من الازمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.وذكر بيان لغرفة تجارة بغداد، أطلعت عليه “يس عراق”، ان “خبراء الاقتصاد حددوا سلسلة مقترحات يمكن للحكومة اللجوء إليها لإنقاذ الاقتصاد الوطني لتجاوز الازمة الراهنة”.ونقل البيان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معلومات صادمة: كم تبلغ ديون العراق على الولايات الامريكية؟،،تعرف على حل مشكلة الرواتب “بلا قروض”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معلومات صادمة: كم تبلغ ديون العراق على الولايات الامريكية؟،،تعرف على حل مشكلة الرواتب “بلا قروض”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).