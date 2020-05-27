وزارة الهجرة تؤكد سلامة النازحين في مخيم حسن شام من كورونا

2020/05/27 | 18:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في مخيم حسن شام للنازحين (٣٧ كم ) شرقي الموصل ما أثار مخاوف من أن تفشي المرض قد يدمر نظام الرعاية الصحية داخل المخيم .وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ، عند زيارته المخيم، اليوم الاربعاء ، […]

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