2020/05/27 | 18:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم مع وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الواقع المالي والاقتصادي والمعالجات المطلوبة لمواجهة الازمة المالية التي يعاني منها العراق.

وأكد السيد الحكيم، أن العراق بلد غني يمتلك كثيرا من الامكانيات التي تحتاج الى تفعيل وإدارة جيدة، كما انه يحتاج الى معالجات حقيقية لإنهاء ظاهرة الاقتصاد أحادي المصدر، مبينا أن هذه الازمة في أحد جوانبها فرصة للخلاص من الدولة الريعية وتنويع مصادر الدخل عن طريق الاهتمام بالزراعة والصناعة والسياحة وباقي المصادر.

وشدد على ضرورة أن تكون معالجات الازمة المالية بعيدة عن الضغط على اصحاب الدخول المحدودة، واعادة تبويب الصرف بما يتناسب مع المرحلة الحالية، داعيا الى اقرار قانون الموازنة على وفق المتحقق من الموارد كي لا تكون السنة الحالية بلا موازنة مما يصعب استحصال الحسابات الختامية للدولة والعمل على تنظيم موازنة البرامج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم ووزير المالية يبحثان المعالجات المطلوبة لمواجهة الأزمة المالية الراهنة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم ووزير المالية يبحثان المعالجات المطلوبة لمواجهة الأزمة المالية الراهنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).