عمليات الإحتيال الرومانسية عبر الإنترنت

2020/05/27 | 18:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي عواد جنباً إلى جنب تطوّر وسائل التواصل الإجتماعي، تطوّرت منصّات المواعدة بحيث يرتبط بها ملايين الأشخاص حول العالم، ما أدّى إلى ظهور ما يُعرَف بعمليات الإحتيال الرومنسية عبر الإنترنت.يتّخذ الإحتيال الإلكتروني شكلاً جديداً في العديد من المجتمعات، خصوصاً تلك التي تستخدم كثيراً تطبيقات ومنصّات المواعدة، التي ازدادت شعبيتها في ظلّ البقاء المطوَّل في […]

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