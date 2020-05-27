2020/05/27 | 18:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقالت صحيفة "لاديبيش" الصادرة باللغة الفرنسية، إن جميع المؤشرات تؤكد أن فيروس كورونا ، الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في فرنسا والعالم، يواصل التراجع البطيء، الأمر الذي لاحظه المجتمع العلمي الفرنسي، منذ أيام عدة (انخفاض بنسبة 2.78٪ في عدد مرضى الإنعاش في فرنسا).ومع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه إعلان النصر، وبينما يظل فيروس "كورونا" موجوداً، تبدو نهايته قد اقتربت، بحسب الصحيفة.ويقول عالم الأوبئة ورئيس مجموعة "كوفيد 19" في الأكاديمية الفرنسية للطب، البروفيسور إيف بويسون: "كما هو الحال في كل وباء، هناك صعود وهبوط، وبداية ونهاية، ويمكن أن ينتشر على مدى عدة أيام أو عدة أشهر".ويؤكد العالم الفرنسي أن "الحجر الصحي كان مفيداً جداً في وقت ذروة الوباء، والذي كان من الممكن أن يرتفع ويربك قدراتنا على الرعاية".وفي غضون ذلك، أكدت السلطات الصحية الفرنسية أن الفيروس لا يزال موجوداً، وطالبت بالحذر والحماية الأساسية.ومع ذلك يقول الخبراء في مجال الصحة إن نهاية النفق باتت أقرب من أي وقت مضى، بعد حجر دام أكثر من شهرين، ولم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث.وفيما يتساءل كثيرون عن وقت اختفاء "كورونا" تماماً، يقول بويسون: "عندما لا تكون هناك إصابات جديدة، يمكن القول أن الأمر انتهى".ويذكر أنه في أوائل شهر اذار الماضي، كان يمكن للشخص المصاب، الذي ثبتت إصابته بالفيروس ، أن يعدي ثلاثة آخرين، في المتوسط.واليوم، يمكن أن ينقل المريض العدوى إلى أقل من شخص واحد.وهذا هو معدل العدوى الشهير، الذي يسمى"R0" ، والذي يشير، أيضاً، إلى التراجع الملحوظ للوباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة فرنسية: نهاية "كورونا" تقترب والعدوى في أدنى مستوياتها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة فرنسية: نهاية "كورونا" تقترب والعدوى في أدنى مستوياتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).