الصحة تتلف اكثر من طنين من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في كربلاء

2020/05/27 | 18:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن قيام دائرة صحة كربلاء باتلاف اكثر من طنين من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في كربلاء.وقالت الوزارة في بيان، تلقت"كلكامش برس" نسخة منه، ان "الفرق الرقابية الصحية بقطاع المركز محافظة كربلاء، وضمن خطتها المُعدَة مُسبقاَ لعطلة عيد الفطر المُبارك قامت بجولة صحية شملت مركز المدينة ومعظم إحيائها وتَمكَنت خلالها من ضبط وإتلاف أكثر من طنين من المواد الغذائية الصلبة لإنتهاء مُدة صلاحيتها وسوء خزنها".وأضاف إن "عملية الإتلاف، تمت في آليات كابسات البلدية تمهيداً لنقلها لمواقع الطمر الصحي بالمحافظة وفق محاضر رسمية وبحضور أصحاب المحال التجارية".وأكد ان الفرق الرقابية والجهات الساندة لها، ماضية في إجراءاتها ومتابعتها للأسواق والمحال العامة والمعامل الغذائية وأماكن الباعة الجوالين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين".

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