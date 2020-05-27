ترامب يتهم “تويتر” بالتدخل في الانتخابات الرئاسية 2020

2020/05/27 | 18:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقع “تويتر”، بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020، بعد وضع الموقع علامة زرقاء على تغريدة له بوصفها مضللة، في أول سابقة مع رئيس دولة.وغرد ترامب عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “ان تويتر يخنق الكلام المجاني تماما، وأنا بصفتي رئيسا، لن أسمح بحدوث ذلك”.وأكد ترامب في تغريدات له في […]

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