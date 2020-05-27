مقتل ارهابي بقصف استهدف مضافة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2020/05/27 | 18:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاربعاء، قتل ارهابي بقصف استهدف مضافة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ الحشد الشعبي قصف مضافة داعشية في قرية السادة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الاخيرة بعد رصد تحركات لافتا الى ان كل المعلومات […]

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