وزير التعليم يتفق مع الجانب الايراني على استكمال فرع جامعة طهران في العراق

2020/05/27 | 18:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم، الاربعاء، عن اتفاق مع الجانب الايراني لاستكمال مشروع فرع جامعة طهران في العراق.وقال كاظم في بيان تلقته /المعلومة/: “لقد اتفقنا اليوم مع السفير الايراني على استكمال مشروع استحداث فرع في العراق من جامعة طهران للعلوم الطبية لتقديم التعليم الطبي والخدمات العلاجية داخل العراق”.واضاف […]

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