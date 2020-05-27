2020/05/27 | 19:00 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزراة الداخلية تتعهد من المثنى بحماية المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/27 | 19:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزراة الداخلية تتعهد من المثنى بحماية المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزراة الداخلية تتعهد من المثنى بحماية المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).