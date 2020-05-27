جريمة بشعة في كربلاء.. يقتل زوجته بمطرقة حديدية ويحرق الجثة

2020/05/27 | 19:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..شهدت محافظة كربلاء ، اليوم الاربعاء، جريمة بشعة ومروعة حيث قام رجل مواليد 1969 بقتل زوجته مواليد 1983 بطريقة وحشية بمطرقة حديدية ( جاكوج ) ثم قام بحرق الجثة .وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال مواطن […]

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