من نقد الدين إلى وحدة الأديان في الثقافة الإسلامية(9) - ميثم الجنابي

2020/05/27 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميثم_الجنابي من ابن عربي حتى عبد الكريم الجيليإن مساعي الأفراد والجماعات والأمم هو تمظهر لما في باطنها.



وتجسيدها الظاهري إن كان موافقا لما في باطنها يشكل خطوة إلى الأمام في طريق الحق، وان كان مخالفا فانه عصيان الظاهر.



وعصيان الظاهر أيضا عبادة لكنها عبادة خاطئة في طريق الحق.



لهذا ينوب الظل في الطاعة.



إنها طاعة الظاهر فقط.



وفي حقيقتها هي طاعة الحس.



من هنا تقييدها وضيقها وعدم اتساعها.



فهي لا تستطيع أن ......





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