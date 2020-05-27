2020/05/27 | 19:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نفت دائرة مدينة الطب في بغداد، اليوم الاربعاء، اخبار تحدثت عن عدم استقبالها للمرضى بسبب زيادة الاصابات بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الدائرة في بيان تلقت”العهد ينوز” نسخة منه، انها”تنفي الاخبار التي تتحدث عن عدم استقبالها للمرضى بسبب زيادة عدد الاصابات”.واضافت، ان”مدينة الطب تضم مستشفيات تخصصية ثالثية ومفتوحة ابوابها للمرضى في الايام العادية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة الطب توضح حقيقة عدم استقبالها للمرضى بسبب زيادة اصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينة الطب توضح حقيقة عدم استقبالها للمرضى بسبب زيادة اصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).