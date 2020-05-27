الاعلان عن حظر تجوال شامل يوم الجمعة المقبل في الاردن

2020/05/27 | 19:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت السلطات في الأردن، يوم الأربعاء، حظر تجوال شاملا في المملكة يوم الجمعة المقبل المصادف 29 ايار.وقالت السلطات في بيان، إن "التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلب التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي قد تتسبب بنقل العدوى؛ وهذا ما يدفع إلى فرض حظر التجوال الشامل خلال نهاية الأسبوع".وأضافت انه "تقرر فرض حظر التجوال الشامل يوم الجمعة المقبل، وفقا للآليّة التي تم تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، ولمدة 24 ساعة، بدءا من منتصف ليلة الخميس الجمعة، وحتى منتصف ليلة الجمعة – السبت".وأكدت بأن "مجلس الوزراء ناقش عددا من المقترحات بشأن تنشيط قطاع السياحة"، مشيرة إلى أن "لجنة الأوبئة قدمت توصيات بإعادة فتح العديد من القطاعات".

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