2020/05/27 | 19:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد دعا نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محمد الغزي ، اليوم الاربعاء ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، بتوزيع المتعاقدين على الوزارات كافة في بغداد وفقا لتخصصاتهم ، لتخفيف الضغط على وزارة الكهرباء والإسراع في حسم ملف تعيينهم.وذكر الغزي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، انه " على رئيس الوزراء توزيع عقود الكهرباء بين الوزارات في بغداد لتقليل الضغط على الشركات في قطاعات الإنتاج و النقل و التوزيع لحل أزمة عقود الكهرباء".واضاف أن "المتعاقدين مع وزارة الكهرباء هم مواطنون عراقيون ولهم الحق في أن ينالوا حقهم في التعيين والتوظيف خصوصا أن أغلبهم من خريجي المعاهد والكليات ومن مسؤولية الدولة رعايتهم".واوضح الغزي ، أن "تعيينهم بصفة عقود مزامنة مع الظروف الاقتصادية التي حصلت في العراق سبب إرباكا في ملف تثبيتهم لذلك نقترح على رئيس الوزراء توزيع المتعاقدين على الوزارات كافة في بغداد وفقا لتخصصاتهم لتخفيف الضغط على وزارة الكهرباء والإسراع في حسم ملف تعيينهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يدعو لتوزيع عقود الكهرباء على الوزارات والاسراع بحسم ملف التعيينات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يدعو لتوزيع عقود الكهرباء على الوزارات والاسراع بحسم ملف التعيينات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).