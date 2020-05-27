هل قررت الانتحار؟

2020/05/27 | 19:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد خليل كيطان….يبدو أن العالم قرر التعايش مع فيروس كورونا ، أو ربما على الأرجح أنه قرر المجازفة وربما الانتحار.أثبتت الايام وليست التجارب العلمية أن كورونا لم يعرف ماهيته أحد، حتى اللحظة وفشلت جميع محاولات أحتواءه وأيجاد مصل مضاد له.على مستوى العراق بدت التصريحات الرسمية فاقدة لمركزيتها فكل جهة وكل […]

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