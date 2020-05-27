إسبانيا تحتوي كورونا.. حالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

2020/05/27 | 19:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة الصحة الإسبانية يوم الأربعاء إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 27118، بزيادة حالة وفاة واحدة عن اليوم السابق.

ولم تُسجل سوى 39 وفاة بالمرض خلال الأيام السبعة الماضية فيما سُجلت 236769 إصابة في المجمل منذ بدء التفشي وفقا لأرقام الوزارة.

وحذرت الحكومة من أن البيانات قد تشهد تقلبا خلال الأيام المقبلة لأن السلطات تتبع طريقة جديدة بأثر رجعي لتسجيل حالات الإصابة والوفاة.





وفي بريطانيا، قال مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة إن الوفيات الناجمة عن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفعت بواقع 412 وفاة لتصل إلى 37 ألفا و460.

وفي حالة إضافة الوفيات الناجمة عن الحالات المشتبه بإصابتها بمرض كوفيد-19 فإن الأعداد تتجاوز 47 ألف حالة.

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