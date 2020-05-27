إصابة ستة معاونين طبيين بفيروس كورونا في طوارئ مدينة الطب

2020/05/27 | 19:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف مدير مركز الشفاء للأزمات في دائرة مدينة الطب وميض قيس، الأربعاء، عن إصابة ستة معاونين طبيين بفيروس كورونا، محذراً من إصابة المزيد من الكوادر الصحية نتيجة زيادة الحالات.وقال قيس بحسب الوكالة الرسمية، إن “ستة معاونين طبيين عاملين في طوارئ مدينة الطب إصيبوا بفيروس كورونا، بسبب الاتصال المباشر مع المرضى، بعد ازدياد […]

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