2020/05/27 | 19:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية تنفي تأجيل الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية

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