2020/05/27 | 19:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز في العام 2018، أعلن المتحف المصري بالقاهرة عن إعادة تقديم كنوز يويا وتويا لأول مرة منذ اكتشافها في العام 1905، مع المجموعة الكاملة للاكتشاف التاريخي، لتكون بمثابة مفاجأة لمحبي الآثار المصرية، فمن يويا وتويا؟ وما مدى أهمية عرض مقتنياتهما؟ بعد خروج مجموعة توت عنخ آمون من المتحف المصري لعرضها بالمتحف الكبير الواقع في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجثة لم تتحلل.. عالم عربي يعلن اكتشاف قبر النبي يوسف (ع)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجثة لم تتحلل.. عالم عربي يعلن اكتشاف قبر النبي يوسف (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).