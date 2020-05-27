وزارة التربية تكشف عن اجراءاتها لانجاح امتحانات الصفوف المنتهية في ظل جائحة كورونا

2020/05/27 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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التربية تنفي تأجيل الامتحانات النهائية

نفت وزارة التربية ، الاخبار التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتأج...





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