ميركل: كورونا لم ينته بعد

2020/05/27 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات في الأردن، يوم الأربعاء، حظر تجوال شامل في المملكة يوم الجمعة 29 مايو.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلب التشديد في بعض ا

بغداد اليوم- متابعة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء (27 أيار 2020)، بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد خلاف بينه وبين موقع تويتر المعروف، للتواصل الاجتماعي.

وكتب ترامب عبر حسابه في تويتر: "يشعر الجمهوريون أن منصات وسائل ال

بغداد اليوم-متابعة

أكدت قيادة الأسطول السادس الأمريكي، أن مقاتلتين روسيتين من طراز"سو-35"، رافقتا طائرة استطلاع دورية أمريكية من طراز Poseidon P-8A، فوق مياه البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت قيادة الأسطول الأمريكي، في بيان لها نشر على &qu

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