منظمة العمل الدولية تكشف أكثر الأماكن تضررا في خسارة الوظائف بسبب كورونا

2020/05/27 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

صرحت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، أن الأمريكتين ستتحملان الضرر الأكبر في خسارة 305 ملايين ...





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