مقتل داعشي بقصف استهدف مضافة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2020/05/27 | 19:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاربعاء، قتل ارهابي بقصف استهدف مضافة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.وقال الحسيني في حديث صحفي ان “ الحشد الشعبي قصف مضافة داعشية في قرية السادة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الاخيرة بعد رصد تحركات لافتا الى ان كل المعلومات الاستخبارية تؤكد مقتل ارهابي مهم بالقصف”.واضاف الحسيني، ان “وجود الحشد الشعبي في نقاط مهمة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين قطع ممرات التسلل لداعش واعادة الاستقرار الامني وامن محيط القرى المحررة التي كانت تعاني من نشاط داعش في الاسابيع الماضية”.وتنتشر خلايا داعش في قرى مهجورة تقع على الحدود بين ديالى وصلاح الدين وهي تحاول بين فترة واخرى مهاجمة نقاط المرابطة والقرى المحررة.

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