التربية تنفي تأجيل الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية

2020/05/27 | 19:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفت وزارة التربية، الأربعاء، تأجيل الامتحانات النهائية لطلبة المراحل المنتهية، مشيرة إلى مناقشة آلية إجراء الامتحانات مع الجهات الصحية.

كشفت الوزارة عن آلية لإجراء الامتحانات في ظل أزمة فيروس كورونا

وذكرت الوزارة في بيان، 27 آيار/مايو، أن "الأخبار التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية، غير صحيحة".

وأضاف البيان، أن "هناك تنسيقًا بين اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرية العامة للتقويم والامتحانات ووزارة الصحة من أجل الاجراءات الصحية اللازمة لإجراء الامتحانات".

كما أوضح البيان، أن "من أهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها هي فحص الطلبة الممتحنين قبل دخولهم للمركز الامتحاني، ومتابعة ارتدائهم وسائل الوقاية من قفازات وكمامات، وتوجيه الدعوة إلى وألياء أمور الطلبة لتوفير وسائل الوقاية من الآن، وتدريبهم عليها وتشجيعهم على ارتدائها من المنزل قبل التوجه إلى الامتحان".

وأشار، إلى أن "الوزارة تواصل بذل قصارى جهدها لتوفير الأجواء من خلال تعقيم وتعفير المراكز الامتحانية والإيعاز بتطبيق شروط السلامة ووضع مسافة بين ممتحن وآخر ضمن خريطة الجلوس لحماية أبنائها الطلبة من مخاطر الفيروس".

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