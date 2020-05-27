2020/05/27 | 19:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشف مدير مركز الشفاء للأزمات في دائرة مدينة الطب وميض قيس، الأربعاء، عن إصابة ستة معاونين طبيين بفيروس كورونا، محذرًا من إصابة المزيد من الكوادر الصحية نتيجة ارتفاع معدلات الإصابة.

سجلت مدينة الطب إصابات بين أعضاء فرق الطوارئ الصحية بفيروس كورونا

وقال قيس في تصريح، 27 آيار/مايو، إن "ستة معاونين طبيين عاملين في طوارئ مدينة الطب أصيبوا بفيروس كورونا، بسبب الاتصال المباشر مع المرضى، بعد ازدياد حالات الإصابة".

وأضاف، أن "عمليات الفحص أثبتت تسجل إصابات لملامسين من بين الكوادر الطبية، لاسيما وأن بعض المرضى مصابين لكن إصاباتهم غير مشضخصة".

ودعا قيس وسائل الإعلام، إلى "المزيد من حملات التثقيف للمواطنين وزيادة الوعي عن الفيروس"، مشيرا إلى أن "عدم سيطرة بعض الدول الأوروبية على الوباء، كانت نتيجة إصابة الكثير من الكوادر الطبية بالفيروس".

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