2020/05/27 | 19:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسيير رحلة استثنائيّة لاعادة 154 عراقيا في روسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/27 | 19:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسيير رحلة استثنائيّة لاعادة 154 عراقيا في روسيا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسيير رحلة استثنائيّة لاعادة 154 عراقيا في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).