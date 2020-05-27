2020/05/27 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب بإنهاء العام الدراسي لطلبة الدراسات الأولية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب بإنهاء العام الدراسي لطلبة الدراسات الأولية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).