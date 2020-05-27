بالوثيقة..

2020/05/27 | 19:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد قررت خلية الأزمة في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين، اليوم الاربعاء ، فرض غرامة مالية قدرها (400) دولار أمريكي على كل من يخالف قرار حظر التجوال.وأظهرت وثيقة منسوبة لخلية الأزمة، قرارها بفرض غرامة نصف مليون دينار عراقي (400 دولار أمريكي) على كل من يخالف قرار حظر التجوال.ويأتي القرار بعض ظهور عدد من الإصابات في المحافظة، التي أغلقت اليوم الأربعاء، طريقا يربط بين مدينتي تكريت وسامراء بالعوارض والجدران الأسمنتية المسلحة بالحديد.

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