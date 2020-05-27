وزارة الخارجية: تسيير رحلة لإعادة 154 عراقياً عالقاً في روسيا

2020/05/27 | 19:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الخارجية ، مساء اليوم الاربعاء ، تسيير رحلة لإعادة (154) عراقيّاً عالقاً في روسيا.وذكر المتحدث بأسم الوزارة ، احمد الصحاف في بيان مقتضب تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، ان "سفارة جمهوريّة العراق لدى موسكو تُسيّر رحلة استثنائيّة على متنها (154) مُسافراً عراقيّاً كانوا عالقين في روسيا بسبب إجراءات الحظر الوقائيّ الشامل للحدّ من تفشّي فايروس كورونا".يذكر ان مطار البصرة الدولي ، قد اعلن في وقت سابق ، انه سيتخذ اجراءات وقائية مشددة لحجر الطلبة العائدين من موسكو مساء اليوم الاربعاء بسبب إجراءات الحد من تفشّي فايروس كورونا .

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