الوالدة فلوري اسيدون: الذاكرة الحية اليقظة للمغرب الذي نريد - التيتي الحبيب

2020/05/27 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب الوالدة السيدة فلوري اسيدون عضو الكتيبة الحقوقيةالذاكرة الحية اليقظة للمغرب الذي نريدالوالدة السيدة فلوري أسيدون عضو الكتيبة الحقوقية التي واجهت نظام الحسن الثاني لما كان يقمع ويقتل وينكل بالمعتقلين السياسيين.



كانت عضوا نشيطا وسط الأمهات والأخوات وزوجات المعتقلين السياسيين تؤدي مهامها بشجاعة وبدون خوف أو تردد.إنها إحدى المناضلات الأوائل في الحركة الحقوقية الحالية وكان صدى م ......





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