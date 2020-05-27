2020/05/27 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمرابط_أحمد_سالم -تمهيد منذ التأسيس الأفلاطوني للتّفكر الفلسفي في الدولة تتحدد العدالة بوصفها الفضيلة الناظمة لبقية الفضائل، أو المعيار المرجعي الذي تقاس بواسطته القيم الأخلاقية والسياسية،وحتى التفريق الذي أقامته الفلسفة الحديثة مع ميكافيلي بين السياسة والفعل الأخلاقي، لم يقلل من مكانة سؤال العدالة بل عزز طرحه قيام نمط جديد من الشرعية التأسيسية.اتسم بالانزياح عن المقدس اللاهوتي" Le désenchantément" باصطلاح م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جون رولز والإصلاح الليبرالي تحدي اليوتوبيا الواقعية - لمرابط أحمد سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جون رولز والإصلاح الليبرالي تحدي اليوتوبيا الواقعية - لمرابط أحمد سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).