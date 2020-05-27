المواطنة في الشدة أو - المواطنة الكوفيدية - تفروت لحسن

2020/05/27 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تفروت_لحسن تحيل الشدة في معناها الأولي إلى دلالات الضيق والأزمة، في مختلف تجلياتها: المادية والمعنوية.



وهذا ما يخالف حالة الرخاء وما تولده من أشكال الطمأنينة والسكينة.



وحال الشدة له مظاهر شتى؛ كالحروب والمجاعة والأوبئة...حيث تظهر في مثل هذه الظروف السلوكات والإشارات على حقيقتها، كما تنجلي أشكال الزيف والنفاق، بل تمكن الشدة من الكشف عن الجوانب الأنطولوجية للفرد والمجتمع.كما أنه من خلال الشدة تقاس قيمة الإنسان ......





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