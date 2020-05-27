تأجيل الامتحانات النهائية.. وزارة التربية تكشف الحقيقة

2020/05/27 | 19:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نفت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، الانباء التي اشارت الى تأجيل الامتحانات النهائية، فيما دعت الطلبة الى الموفقية والنجاح وبذل مزيد من الجهود لتحقيق افضل النتائج.وقالت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” ، نسخة منه ان “الاخبار التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل موعد الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية عارية عن الصحة”، مبينة ان […]

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