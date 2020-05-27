إصابة عنصر أمن بفيروس كورونا في صلاح الدين

2020/05/27 | 19:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في صلاح الدين يوم الاربعاء بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد منتسبي الشرطة الاتحادية في سامراء جنوبي المحافظة.

وقال المتحدث عن خلية الازمة في المحافظة جمال الدليمي لوكالة شفق نيوز إن "أحد أفراد الشرطة الاتحادية - لواء 17 اصيب بفيروس كورونا وتم نقله الى الحجر الصحي لاكتساب الشفاء".

وبين الدليمي ان "المصاب من سكان بغداد ومنتسب في أحد قواطع الشرطة الاتحادية في قضاء سامراء".

وأضاف أن "العدد الكلي للاصابات في صلاح الدين بلغ 18 إصابة، تسعة اكتسبوا الشفاء وغادروا المستشفى وتسعة آخرين تحت العلاج الآن".

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