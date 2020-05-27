التربية تعلق على أنباء تأجيل الامتحانات النهائية

2020/05/27 | 19:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة التربية ، يوم الاربعاء، الاخبار التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل موعد الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع الراهن وبسبب جائحة "كورونا" تم التنسيق بين اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرية العامة للتقويم والامتحانات ووزارة الصحة من اجل الاجراءات الصحية اللازمة".

واضافت ، ان "من اهم الاجراءات التي سيتم اتخاذها هي فحص الطلبة الممتحنين قبل دخولهم للمركز الامتحاني ومتابعة ارتدائهم وسائل الوقاية من قفازات وكمامات، فضلا عن ذلك توجيه الدعوة الى اولياء امور الطلبة بتوفير وسائل الوقاية من الآن ، وتدريبهم عليها وتشجيعهم بارتدائها من المنزل قبل التوجه الى الامتحان".

وتابعت الوزارة، أنها "تواصل بذل قصارى جهدها لتوفير الاجواء من خلال تعقيم وتعفير المراكز الامتحانية والايعاز بتطبيق شروط السلامة ووضع مسافة بين ممتحن واخر ضمن خريطة الجلوس لحماية ابنائها الطلبة من مخاطر الفيروس" .

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