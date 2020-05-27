2020/05/27 | 19:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى مصدر أمني يوم الأربعاء صحة أنباء متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي.

وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع الصحي للتميمي جيد جداً وتجاوز مرحلة الخطر ويخضع للعلاج خارج القطر".

وأضاف المصدر أن "ما تم ترويجه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وفاته عارٍ عن الصحة".

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد كلف الاثنين الفريق الركن قيس المحمداوي قائدا لعمليات بغداد، وذلك عقب تدهور الوضع الصحي للتميمي وتعرضه إلى نزيف بالدماغ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف حقيقة وفاة قائد عمليات بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف حقيقة وفاة قائد عمليات بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).