عضو بالمالية النيابية يوضح حقيقة تخفيض رواتب الموظفين

2020/05/27 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أوضح عضو اللجنة المالية، أحمد الجبوري، الأربعاء، حقيقة الذهاب الى خيار استقطاع او ادخار اجباري لرواتب الموظفين اصحاب الدرجات الاعتيادية.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الأزمة المالية للبلد أمر واقعي لا يخفى على الجميع، ويتحمل مسؤوليتها الشعب بالكامل، وعلينا التكاتف لعبور الأزمة".

وبين، أن "اللجنة المالية اتفقت، على تخفيض رواتب الدرجات العليا، من مدير عام، فما فوق، أما الموظفين اصحاب الدرجة الاعتيادية، سنكون محامي دفاع لهم بعدم المساس لرواتبهم".

واكد، ان "رواتب الشهر الرابع والخامس، وزعت ونحن في طور تهيئة الشهر السادس، والدولة قادرة على التهيئة من الضرائب وتفعيلها والكمارك، وبالإضافة الى الاقتراض الداخلي والخارجي".

وأشار الى ان "اي استقطاع لرواتب الشهر السادس لم يحصل"، مشيرا الى أن "تخفيض الرواتب والادخار الاجباري كلام عارٍ عن الصحة ".

وأضاف: "نعمل على عدم الذهاب للادخار الاجباري او استقطاع رواتب الموظفين، لكون الوضع لم يصل حتى الآن للأزمة الحقيقة التي تجعلنا ندرس الادخار".

وفي وقت سابق من اليوم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن توجه الحكومة الى خيار استقطاع رواتب الموظفين، لاحتواء الازمة التي تعصف بالبلاد، نتيجة جائحة كورونا، وانخفاض اسعار النفط.

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وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

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