2020/05/27 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

فتح النجم الويلزي جاريث بيل، النار على جماهير ناديه ريال مدريد الإسباني، بعد حملة الهجوم العنيفة التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة.

ويحيط غموض كبير بمستقبل بيل مع ريال مدريد، بعد 7 سنوات قضاها بين جدران النادي، شارك خلالها في 249 مباراة، سجل فيها 105 أهداف، وصنع 67 آخرين.

وقال بيل في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "جماهير ريال مدريد، تحطم اللاعبين، ولا تقوم بمساعدتهم".

وأضاف النجم الويلزي: "ماذا ينتظرون مني؟..



عندما أجد 80 ألف مشجع يصفر ضدي، هذا يجعلني أقدم مستوى سيء، داخل المستطيل الأخضر".

واعتبر أن الكثير من الجماهير، لا تفقه في كرة القدم، حيث أنهم يعتقدون أن اللاعب الذي لا يسجل الأهداف، يقدم مستوى سيء، حتى ولو كان أداءه مبهر داخل الملعب.

واعترف جاريث بيل، أنه يكاد يفقد عقله ويتعرض للجنون، لأنه يجد الكثير من الأشخاص يتحدثون عن كرة القدم، حتى بعد عودته إلى المنزل، على الرغم من رغبته في إراحة ذهنه.

بغداد اليوم/ متابعة

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وقال درجال في بيان تلقته (بغداد اليوم): "

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