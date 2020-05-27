2020/05/27 | 20:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تحسم الجدل بشأن موعد امتحانات المراحل المنتهية وتوجه رسالة لذوي الطلبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/27 | 20:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحسم الجدل بشأن موعد امتحانات المراحل المنتهية وتوجه رسالة لذوي الطلبة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحسم الجدل بشأن موعد امتحانات المراحل المنتهية وتوجه رسالة لذوي الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).