العراق يدخل ذروة كورونا: 287 اصابة جديدة،،المستشفيات تعالج 2056 مريضاً و41 بحالة الخطر

2020/05/27 | 20:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي اليومي لرصد انتشار فيروس كورونا في عموم مناطق البلاد.وقال بيان للوزارة أطلعت عليه “يس عراق”، “تم فحص (٧٠١٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٠٦٣٨١)”.سجلت مختبرات […]

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