بالارقام،،ذروة كورونا يصل لـ”الجيش الابيض”،،نقابة الاطباء قلقة من “نقطة الانهيار” وبغداد تترقب الإغلاق الشامل

2020/05/27 | 20:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تدخل العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاربعاء، فترة ذروة الوباء بعد تفشيه في عدة مناطق شرقي العاصمة وغربها، يأتي هذا في وقت تتزايد الحالات التي تستقبلها المستشفيات لتتجاوز الالف، وهو ما بدأ يشكل ضغطاً كبيراً على القطاع الصحي.فيما يخص جائحة #كورونا في #العراق، انتقلت المسؤولية من جهد الحكومة إلى وعي المواطن […]

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