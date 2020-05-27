وزير التعليم العالي في تصريح صادم يحدد موعد عودة الجامعات ومصير العام الحالي

2020/05/27 | 20:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الاربعاء، ان المدارس والجامعات قد لا تفتح أبوابها مجدداً حتى العام المقبل، بحسب توصيات خلية الازمة.وقال عبد الصاحب في تغريدة طويلة على حسابه في تويتر، أطلعت عليها “يس عراق”، “طلبتنا الاعزاء ان خطّة وزارة التعليم العالي تتغيّر حكماً وهذا أمر […]

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