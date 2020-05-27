الصحة تسجل 287 إصابة و 6 وفيات جديدة بكورونا في العراق

2020/05/27 | 20:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة والبيئة ، مساء اليوم الاربعاء، عن تسجيل 287 إصابة وست وفيات جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق البلاد.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تم فحص 7041 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض (206381) نموذجا". وبينت أن "المختبرات سجلت 287 إصابة جديدة، منها 76 اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط وليس لديهم اعراض، موزعة بواقع: 111 إصابة في جانب الكرخ، و81 في جانب الرصافة، و65 في مدينة الطب ببغداد، و5 في النجف، و4 في واسط وديالى ، و3 في كل من البصرة وكربلاء وكركوك و2 في كل من اربيل وصلاح الدين، وإصابة واحدة في كل من الديوانية وذي قار وميسان والسليمانية".وأضافت أنها سجلت "6 حالات وفات، في بغداد موزعة على الكرخ والرصافة ومدينة الطب". وأشارت إلى "شفاء 52 حالة، موزعة كالتالي: 24 حالة في بغداد الرصافة، و10 في ديالى ، و7 في مدينة الطب، و5 في البصرة ، و2 في الكرخ وميسان والانبار".وذكرت الوزارة أن "مجموع الإصابات بلغ 5135، والوفيات 175، وحالات الشفاء 2904، وعدد الراقدين الكلي 2056، والراقدين في العناية المركزة 41".

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