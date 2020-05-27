2020/05/27 | 20:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفت وزارة التربية ، مساء اليوم الاربعاء ، الاخبار التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشان تأجيل موعد الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية .وذكرت في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" ان " الوضع الراهن وبسبب فيروس كورونا تم التنسيق بين اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرية العامة للتقويم والامتحانات ووزارة الصحة من اجل الاجراءات الصحية اللازمة" .واضافت ، ان " من اهم الاجراءات التي سيتم اتخاذها هي فحص الطلبة الممتحنين قبل دخولهم للمركز الامتحاني ومتابعة ارتدائهم وسائل الوقاية من قفازات وكمامات ، فضلا عن ذلك توجيه الدعوة الى اولياء امور الطلبة بتوفير وسائل الوقاية من الآن ، وتدريبهم عليها وتشجيعهم بارتدائها من المنزل قبل التوجه الى الامتحان".واوضحت الوزارة في بيانها ، انها "تواصل بذل قصارى جهدها لتوفير الاجواء من خلال تعقيم وتعفير المراكز الامتحانية والايعاز بتطبيق شروط السلامة ووضع مسافة بين ممتحن واخر ضمن خريطة الجلوس لحماية ابنائها الطلبة من مخاطر الفيروس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تنفي تأجيل موعد الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تنفي تأجيل موعد الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).