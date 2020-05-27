خاص لـ”العهد نيوز”.. داعش يعاود ارتكاب جرائمه بحرق المحاصيل الزراعية في صلاح الدين “صور”

2020/05/27 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف مصدر امني، اليوم الاربعاء، ان عصابات داعش الارهابية عمدت على رمي الكرات النارية من جبال مكحول بتجاه الاراضي الزراعية في قضاء الشرقاط شمال صلاح الدين وقال المصدر في حديث خص به ” العهد نيوز”، ان داعش عاد بارتكاب جرائمه البشعة في صلاح الدين وهذه المرة من خلال حرق المحاصيل الزراعية من الحنطة […]

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