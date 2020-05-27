العراق يسجل “٢٨٧” إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.. الكرخ في المقدمة

2020/05/27 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، (٢٨٧) إصابة في العراق منها ٧٦ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط.وذكر بيان لوزارة الصحة العراقية تلقته “العهد نيوز” انه ، ” تم فحص (٧٠١٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض […]

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