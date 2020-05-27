2020/05/27 | 20:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير مركز الشفاء للأزمات في دائرة مدينة الطب وميض قيس، اليوم الأربعاء، عن إصابة ستة معاونين طبيين بفيروس كورونا، محذراً من إصابة المزيد من الكوادر الصحية نتيجة زيادة الحالات. وقال قيس في تصريح صحفي تابعته وكالة صدى، إن “ستة معاونين طبيين عاملين في طوارئ مدينة الطب إصيبوا بفيروس كورونا، بسبب الاتصال المباشر مع المرضى،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة ستة معاونين طبيين بفيروس كورونا في مدينة الطب ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة ستة معاونين طبيين بفيروس كورونا في مدينة الطب ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).