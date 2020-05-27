وزارة الصحة: تسجيل 287 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

2020/05/27 | 20:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- – تم فحص (٧٠١٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٠٦٣٨١).– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٢٨٧) إصابة في العراق منها ٧٦ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط.جغرافيا موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٨١ بغداد/ الكرخ:

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